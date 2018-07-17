Netflix'in abone sayısı 130 milyonu aştı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 130 milyonu geçti

Netflix'in abone sayısı 130 milyonu aştı
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NETFLİX, 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço verilerini  açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde geliri, geçen senenin aynı  dönemine göre yüzde 40,7 artışla 3,91 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen  yılın nisan-haziran döneminde 2,78 milyar dolar düzeyindeydi.

Netflix'in net karı geçen senenin ikinci çeyreğinde 65,6 milyon  dolarken, bu yılın aynı döneminde 384 milyon dolara yükseldi. Şirketin hisse  başında düşen karı da aynı dönemde 0,15 dolardan 1,5 dolara tırmandı.
Yılın ikinci çeyreğinin sonunda Netflix'in dünya genelindeki toplam  abone sayısı 130,1 milyona ulaştı.

Netflix'in abone sayısı ABD'de 72,7 milyon, diğer ülkelerde 57,4  milyon oldu ancak bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunda şirketin ikinci  çeyrek sonundaki toplam abone sayısı 131 milyon olarak hedeflenmişti.

Toplam abone sayısının hedefin altında kalmasının ardından Netflix'in  hisselerinde düşüş görüldü.

Günü 400,18 dolardan tamamlayan Netflix'in hisse başına değeri, New  York borsasının kapanmasının ardından yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 14 kayıpla  344,17 dolara kadar geriledi.

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