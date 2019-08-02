Nem oranı arttı! Uçaklar bile görünmez oldu
Türkiye günlerdir sıcak havanın etkisinde. Yoğun sıcaklık İstanbul'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre İstanbul'da nem oranı yüzde 86 seviyelerine kadar ulaştı. Meteoroloji ise Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulundu
İSTANBUL'DA günlerdir etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar yerden yükselen buhar nedeniyle neredeyse görünmez oldu.
İstanbul’da sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında bulunan pistlerde sıcak hava buharı etkili oluyor. Sadece kargo uçuşlarının yapıldığı havalimanında yerden yükselen buhar nedeniyle pist ve park halinde beklemede bulunan uçaklar neredeyse görünmez oldu.
METEOROLOJİ UYARI YAYIMLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleriyle Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak olacağı öngörülüyor.
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