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Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emeklisi enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zammı için enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 0.69, yıllık yüzde 11.92 arttı

Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emeklisi enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zammı için enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamları açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 0.69, yıllık yüzde 11.92 arttı

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:08
Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı
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TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.
 
EN YÜKSEK ULAŞTIRMA
 
Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.
 
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu
 
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.
 
Yıllık en fazla artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
 
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.
 
PATLICAN ZAM ŞAMPİYONU 
 
Aralık ayında zam şampiyonu yüzde 23.10 ile patlıcan olurken, onu yüzde 20.62 ile nar ve yüzde 15.15 ile salatalık izledi.
 
En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17.03 ile portakalda gerçekleşti. Onu yüzde 16.27 ile ıspanak ve yüzde 10.06 ile pırasa izledi.

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