Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

'Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik önceliğinde başlatılan KOBİ'lere yönelik 'Nefes Kredisi'ne bir haftada 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini duyurdu

'Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik önceliğinde başlatılan KOBİ'lere yönelik 'Nefes Kredisi'ne bir haftada 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini duyurdu

10 Nisan 2018 Salı 22:57
'Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım tarafından tanıtılan 'Nefes Kredisi'nin, KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, projeye yoğun talep geldiğini, bu sebeple çok mutlu olduklarını söyledi.
'BİR HAFTADA REKOR BAŞVURU'
Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7,5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, "Bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık. Bir başka deyişle, bir haftada kredinin üçte biri kullanıldı. 16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanların da kredi tahsis süreçleri devam ediyor" dedi. 
'BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ'
Bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 gibi bir oranla 6 ay ana para ödemesiz Nefes Kredisi'nden faydalanmak için tüm KOBİ'lerimizi önce üye olduğu oda veya borsaya, sonra da çalıştığı Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları şubelerine başvurmaya çağırıyorum. KOBİ'lerimize bu denli uygun koşullarla krediye erişim imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep sayın Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Rifat HisarcıklıoğluKOBİNefes Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKİB seçimleri başladı
AKİB seçimleri başladı
İkinci el otoda yeni dönem resmen başlıyor
İkinci el otoda yeni dönem resmen başlıyor
Artış durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı
Artış durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırdı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim