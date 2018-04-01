Nefes Kredisi devam edecek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bu yıl kredi hacminin 7.5 milyar lira olduğunu ve 6 ay ödemesiz bir dönem bulunacağını söyledi. Nefes Kredisi için başvurular bugün başlayacak. Geçen yıl KOBİ’lere cansuyu olan Nefes Kredisi Projesi tekrar başlıyor. Başbakan Binali Yıldırım, nefes kredisinin bu yıl belirlenen 5 milyar liralık hacmini yüzde 50 artırarak, 7.5 milyar liraya çıkartarak, 12 ay taksitle yapılan geri ödeme süresine de 6 aylık ödemesiz dönem ekledi. Böylece, bu yıl 50 bin KOBİ’nin yararlanması beklenen Nefes Kredisi, 7.5 milyar liralık hacimle 6 ay ödemesiz olarak uygulanacak. TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni nefes kredisi için Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla imzalar atıldı. Geçen yıl aylık yüzde 0.83 faizle sunulan bu yıl aylık yüzde 0.99 faiz/kar payı ve 12 ay vade imkanı ile 2-3 ay içerisinde yaklaşık 50 bin KOBİ’nin faydalanması beklenen TOBB Nefes Kredisi’ne, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek. Kredilerin yüzde 85’i Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinde olacak.

400 MİLYON TL TASARRUF HEDEFİ

Yıllık yüzde 11.88 faizle kullanılacak nefes kredisiyle KOBİ’lerin kredi maliyetinden 400 milyon lira tasarruf etmesi öngörülüyor. KOBİ’ler 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Bugün itibarıyla tüm Türkiye’de kullanılabilecek krediyi almak için TOBB’a bağlı oda ve borsalardan faaliyet belgesi alıp bankaların şubelerine başvurulması gerekiyor.

'KOBİLER HAK ETTİKLERİ KREDİYE ULAŞIYOR'

Başbakan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olmasının arkasında istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü taşıyan KOBİ’lerin olduğunu belirterek, “Ancak kredilere, külfet-nimet dengesine bakıyoruz, durum pek de öyle değil. Bu kadar iş yapan KOBİ’ler kaynaklardan en fazla yüzde 30’una sahip. Bu hakkaniyete uygun değil. Nefes kredisiyle KOBİ’lerimiz hakkettikleri krediye ulaştılar. Bu sadece bir kaynağa ulaşma projesi değil. Aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağladı. Reel faiz yüzde 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu özel şartlarda verilen krediyle bankalarımız, odalar, borsalar diyor ki 'Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz'. Eğer buna katkı sağlanacaksa işte biz öncülük ediyoruz. Diğerleri de bizi takip etsin” dedi.

'6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM GETİRİYORUZ'

Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Vade 12 ay. 1 ay sonra taksiti öde bunun bir hazırlığı var. Onun için de 6 ay ödemesiz dönem getiriyoruz. Nefes Kredilerinin geri dönüşü de Türkiye genelinin üzerinde. Binde 1’in altında yani hiç batak yok. Geçen sene bu büyümeyi sağlamamızda da KGF ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredileri önem taşıyor. 400 bin KGF, 290 bin işletmeye de KOSGEB kredisi verdik. Böylece 690 bin müteşebbüse kredi sağladık. TOBB’un yüzde 70’ine destek vermişiz. Nefes kredisi ile birlikte sağladığmız kredi imkanı 243 milyar TL oldu. Ekonomi üzerine moral bozucu söylemler yapılıyor. Hiç merak etmesinler, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. 2018’in teşviklerini, aldığımız kararları önümüzdeki hafta paylaşacağız."

'KOBİLERE NEFES OLACAĞIZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı 81 ildeki oda ve borsaların bu projede büyük bir inisiyatif üstlendiklerini belirtirken, “Onların da destekleriyle projemiz 5 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştı. Reel sektör ile finans sektörü bu sene de el ele verdik ve KOBİ’lere nefes olmak için yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış oluyoruz” dedi. KOBİ’lerin yüzde 18 ile yüzde 20 arasında faizle kredi kullanabildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “KOBİ’lere uygun maliyetli kredi kullandırmaya devam etmeliyiz dedik. TOBB ile 365 oda ve borsamız olarak elimizi taşın altına koyduk. Tüm kaynaklarımızı birleştirdik. Sonra Hazine ve Kredi Garanti Fonu devreye girdi. Başbakanımızın talimatlarıyla, Hazine destekli yüzde 85 KGF kefaleti devreye girdi. Bankalarımız da zararı bile göze alarak projeye kaynak sağladılar."