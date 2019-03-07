Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte cevabı...

EMEKLİLİK için gün sayanların en çok merak ettiği ne kadar emekli maaşı alacağıdır.

Emekli maaşını hesaplamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmenize gerek yok.



SGK’nın uygulamasıyla birlikte anında ne kadar emekli maaşı alacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Ancak sorgulama yaptığınız anda bulunan prim gün sayınıza göre değerlendirme yapılacağından emekli maaşınız prim gün sayınız az ise düşük çıkabilir.



Her ay kontrol ettiğinizde maaşınızın yükseldiğini göreceksiniz.



Ayrıca prim gün sayısı 3600 günün altında bulunanların emekli maaşı hesaplaması sistem tarafından yapılamıyor.



SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Bilgisayar veya telefonunuzdan internete girerek sadece TC Kimlik numarası, SGK Sicil Numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihinizi girerek sorguladığınız anda bulunan prim gün sayınıza göre emekli maaşınız hesaplanacak.



Bilgileri girip sorgula dediğinizde karşınıza prim günleriniz, kazançlarınızı gösteren liste ile karşılaşacaksınız.



Bu listenin hemen üstündeki hesapla butonuna tıklayarak alacağınız emekli maaşını görebilirsiniz.



EMEKLİ MAAŞININ YÜKSEK OLMASI İÇİN NE GEREKİYOR?



Emekli maaşını etkileyen en önemli etken yüksek maaş almaktır. Ne kadar yüksek maaş alınırsa o kadar yüksek emekli maaşına hak kazanılır.



Aldığınız maaşa göre işveren SGK'ya prim ödeneceğinden yüksek maaş alırsınız.



2019 yılı için SGK taban ücreti 2.558,40 lira, tavan ücreti ise 19.188,00 lira olarak belirlendi.



Sorgulama yapmak için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap linkine tıklamanız gerekiyor.