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Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü

KONYA’nın Halkapınar İlçesi’nde ’Napolyon’ kirazını kilosunun 8 ila 9.5 liraya satılması,üreticilerin yüzünü güldürdü

Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü

KONYA’nın Halkapınar İlçesi’nde ’Napolyon’ kirazını kilosunun 8 ila 9.5 liraya satılması,üreticilerin yüzünü güldürdü

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:24
Napolyon kirazı, üreticinin yüzünü güldürdü
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HALKPINAR İlçesi’nde Toros Dağları’nda bulunan yaklaşık 1600 rakımlı Delimahmutlu Mahallesi’nde kiraz hasadının son günlerine yaklaşıldı.Bu yıl çoğunluğu ihraç edilen’Napolyon’ kirazının fiyatının 8 ila 9.5 lira olması üreticileri mutlu etti. 30 yıldır kiraz ürettiğini belirten Ali Kurak, geçen yıl ’Napolyon’ kirazının kilosunu 3 ila 3.5 liraya, bu yıl ise 8 ila 9.5 liraya sattığını belirtti.Geçen yıl 4 ton kiraz üretirken bu yıl 400 kilo kiraz üretebildiğini hatırlatan Kurak, ”Geçen yıl 4 ton kiraz üretmiştim. Ama bu yıl hava şartları nedeniyle ağaçlar ve ürün zarar gördü. O yüzden de yaklaşık 400 kilo kiraz üretebildik. Üretim kapasitemiz bu yıl düşüktü ama satış fiyatımız bu yıl yüksek. Kirazın kilosunu 8 liradan sattım. Niğde Ulukışla bölgesinde kiraz alan firmalara götürseydim, orada 9.5 liradan alıyorlar. Ancak benim kirazı sattığım firma, ürünü bahçemden teslim aldı” dedi.

Fiyatın yüksek olmasının nedeninin bu yıl kirazın az olmasından kaynaklanabileceğini ifade eden Kurak, ”Bu yıl kiraz az üretildi. Belki ondan dolayı fiyat yükselmiş olabilir. 30 yıldır kiraz üreticisiyim, ilk kez 2000 yılın başında kiraz fiyatı yüksekti. O dönem kilosunu 5 liraya falan satmıştık. Bir de bu yıl yüksek fiyattan satıyoruz. Firma bizden alıp, ürününün çoğunu ihraç ediyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KirazüretimTarım
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