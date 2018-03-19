Muzda bakım zamanı

AÇIK alanda yetiştirdiği doğal ve kendine has aroması olan muzuyla ünlü Gazipaşa'da havaların ısınması ile birlikte muz bahçelerinde bahar bakımı başladı. Muz bahçeleri önce muz talaşlarından temizleniyor, ardından gelecek sezon meyve verecek muz fidanları seçilerek bakım ve onarımı yapılıyor. Daha sonra ise damlama sulama sistemi döşenip, çiftlik gübresi verilip naylonlar ile üstü kapatılıyor. Muz fideleri haftalık sulanarak büyümesi sağlanıyor. Bahçelerde Türk vatandaşlar kadar Suriyeli ve Kuzey Iraklı Türkmenler de çalışma fırsatı buluyor. Kimi vatandaşlar muz bahçelerinde kurdukları çadır ve barakalarda kalıp çalışırken, kimi vatandaşlar da köylerden günü birlik otobüslerle muz bahçelerine gelerek çalışıyor.

'MUZ BU YIL ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ'

Geçtiğimiz sezon tarihinin en iyi fiyatını görerek kilosu 5 liradan muzun alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdü. Muz bahçesinde bakım ve onarım yapan üretici Nevzat Uysal, hasat zamanının bittiğini, dolayısıyla yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Geçen hasadın çok bereketli, fiyatlarında çok iyi olduğunu belirten Uysal, "Muz fiyatları yıllardan sonra ilk defa yüzümüzü güldürdü. Muz üreticisi bu yıl borçlarını ödeyebildi. İnşallah bundan sonra dadevam eder" dedi. Bahçede geçen yıl meyve veren ve ömrünü dolduran muz ağaçlarını söktüklerini ve bu sezon meyve verecek fideleri belirleyerek diğerlerini söktüklerini belirten Uysal, "Daha sonra gübreleme ve sulama işlemleri yapacağız. Bu çalışmamız 2-3 ay sürecek. İnşallah Eylül ayında da ilk hasadı yapmayı planlıyoruz. Fiyatlardan umutluyuz" diye konuştu.

'GAZİPAŞA MUZU ORGANİKTİR'

Muz üreticisi Latif Uysal ise Gazipaşalı muz üreticisinin doğal muz ürettiğine dikkat çekerek, "Bahar bakımı başladı, muzun onarım zamanı geldi. Gazipaşa muzu organiktir. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Halkımıza yerli muz yemelerini tavsiye ediyorum. Bahçemizde Suriyeli, Kuzey Irak Türkmenleri ve kendi vatandaşlarımız çalışıyor. Herkes bu işten nasipleniyor" dedi.

Muz bahçesinde çalışan Abdullah Şen, muz bakım çalışmalarını dört gözle beklediklerini belirterek, "3 ay muz bahçelerinde iş buluyoruz. Çocuklarımızın rızkını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız yerli muz tüketsin biz de daha fazla iş sahibi olalım" diye konuştu. Gazipaşa’nın Muzkent, Zeytinada, Beyrebucak, Güney, Yakacık, Macar, Koru mahallelerinin Akdeniz’e bakan güney yamaçlarında kurulu muz bahçelerinde 14 bin dekar alanda doğal muz üretimi yapılıyor. Yıllık 40-45 bin ton muz rekoltesi gerçekleşiyor.