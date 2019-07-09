Müthiş gelişme! Türkiye dünyanın lojistik üssü oluyor

ASYA ve Avrupa arasında yeniden canlandırılmaya çalışılan Modern İpek Yolu'nun kavşak noktasında yer alan Türkiye, 2 trilyon dolarlık ticaret akışını kontrol edebilmek için lojistik merkez çalışmalarını hızlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu kapsamda yapımı planlanan 21 lojistik merkezin dokuzu işletmeye açıldı. Mersin ve Konya Kayacık lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars lojistik merkezinin yapımı devam ediyor. Sekizinin ise ihale, proje ve kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.



Bakan Turhan, 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında çalışmaları süren Modern İpek Yolu ile ilgili son durumu anlattı. Asya ve Avrupa arasında, doğu-batı güzergâhında, kuzey, güney ve orta koridor olmak üzere üç ana koridor bulunduğuna dikkat çeken Turhan, "Orta koridor olarak adlandırılan ve Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa'ya bağlayacak hat, tarihi İpek Yolu'nun bir devamı olarak büyük öneme sahip" dedi.

GÜNLÜK 2 MİLYAR DOLARI GEÇER

Türkiye'nin ulaştırma politikalarının temel ekseninin Çin'den Londra'ya kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak üzere şekillendiğini ifade eden Turhan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı da Çin'den ve Orta Asya'dan ülkemize ulaşan tüm yolları birleştiren bir altyapı olarak çok büyük önem taşıyor" dedi. Bakü'den Kars'a uzanan bir demiryolu hattının, Hazar geçişli orta koridorun önemli bir parçası olduğunu belirten Turhan, "Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün günde 1.5 milyar dolara ulaştı. Bunun 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor" dedi.



MEGA PROJELER DESTEK VERECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'i Avrupa'ya bağlayacak hattın, bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının tam kapasite ile çalışabilmesi için; hattın tamamlayıcısı olan yolların bitirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Bakan Turhan, şöyle devam etti: "Bu nedenle Türkiye içinde yapılan devasa projeler de Bir Kuşuk Bir Yol projesi için büyük önem arz ediyor. Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi mega projelerle de bu koridorun sağladığı yararı ve önemi artırıyoruz."



21 MERKEZİN 9'U İŞLETMEYE AÇILDI

Bakan Cahit Turhan, "Yapımı planlanan 21 lojistik merkezinin dokuzu işletmeye açıldı. Mersin ve Konya Kayacık lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars merkezi yapılıyor. Sekizinin ise ihale çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaptığımız her yatırım, potansiyeli 2 trilyon doları aşan Doğu-Batı ve Kuzey- Güney mal akışının kavşak noktasında bulunan ülkemizi lojistik üs haline getirecek" dedi. Turhan, Yeni İpek Yolu'nun Çin sınırları içerisinde on eyaletten geçen uzunluğu 4 bin 395 km, güzergâh ülkelerinde ise 109 bin km'nin üzerinde bir yüz ölçümüne sahip olduğunu söyledi. Turhan, "Doğu, Orta ve Batı Asya ile Orta, Güney ve Batı Avrupa'daki 60'dan fazla ülkede kapsanan alan 40 milyon kilometrekareyi aştı" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 10:58