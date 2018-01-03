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Müteahhitlerden yerli malı uyarısı

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, inşaat sektöründe yerli malı ürünlerin kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini belirterek, bunun sektöre canlılık kazandıracağını söyledi

Müteahhitlerden yerli malı uyarısı

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, inşaat sektöründe yerli malı ürünlerin kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini belirterek, bunun sektöre canlılık kazandıracağını söyledi

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:48
Müteahhitlerden yerli malı uyarısı
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ANTALYA İnşaat Müteahhitleri Derneği, yeni yılın ilk genel kurul toplantısını Başkan Deniz Karataş yönetiminde yaptı. 2017 yılının değerlendirildiği toplantıda 2018 yılı hedefleri ve faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek Başkanı Deniz Karataş, "Yönetim kurulumuz 2017 yılını her bakımdan yakından takip etmiş, sektörümüzün daha üretken ve başarılı çalışmalar yürütebilmesi için sık sık toplantılar gerçekleştirerek gündem oluşturmuştur. İnşaat sektörü 2018 yılında da ülke ekonomisine ivme kazandıracaktır. Tüm imkan ve fırsatlar sayesinde yine lokomotif sektör olacağız" dedi.
FUARLARA YAKIN TAKİP
Başkan Karataş, yeni yılda demir ve inşaat malzemelerindeki fiyat gelişimini yakından takip edeceklerine işaret ederek özellikle Antalya'da düzenlenecek fuarlara katılım göstereceklerini ifade etti. İhalelerle yerli ürün kullanımının tercih edilmesi ve yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yapan Karataş, "Yerli malı kullanımı sektöre canlılık getirecektir. Dünya ülkeleri kamu alımlarında yerli firmaları tercih ettikleri halde bizde ki bazı bürokratların yabancı marka tutuculuğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Yerli asansör sanayi kalitesi güvenlik standartları ve montaj sonrası hizmetleriyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek seviyede. Yerli malı kullanımına özen gösterilmeli" diye konuştu.

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