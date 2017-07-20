Müteahhitin oyunuyla çelikçiler ters köşe

MÜTEAHHİTLERLE çelik üreticileri arasında tartışmalara neden olan inşaat çeliğinde iç piyasada yaşanan arz sorununu gidermek adına ihracat siparişlerini erteleyen üreticiler yurt içinden yeterli talep gelmemesi nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Müteahhitlerin inşaat çeliği bulunamadığı iddiasıyla ithalatın kolaylaştırılması isteğinin ardından birçok çelik üreticisi ihracat siparişlerinin teslimini öteledi ve yurt içi piyasaya yönelik üretim yapmaya yöneldi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle temmuz ayının ilk iki haftasında inşaat çeliği ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azalarak 256 bin tondan 92,4 bin tona gerilerken, ihracat için ayrılan ürünlere iç piyasada beklenen talebin gelmemesi birçok çelik üreticisini zor durumda bıraktı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, geçmiş yıllarda temmuz ayında ihracatta canlanma yaşandığına işaret ederek, bu yıl bu durumun tersine döndüğünü söyledi. Yayan, inşaat çeliği ihracatının 1 Ocak-16 Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 3 milyon 320 bin tona gerilediğini dile getirdi.

Kontratları yaktılar

Yaşanan düşüşte çelik üreticilerinin yurt içindeki talebi karşılamak adına ihracat siparişlerini ertelemelerinin etkili olduğuna işaret eden Yayan, “Bazı üreticilerimiz geçici olarak ortaya çıkan arz sıkıntısını aşabilmek için ihracat kontratlarını askıya aldı. Bunu müşterilerinin onayını alarak gerçekleştirenlerin yanı sıra siparişleri geciktirdiği için ceza ödeyenler de oldu. Askıya aldığınız kontrat ilişkilerinize gölge düşürüyor. Daha sonraki bağlantılarınızda sizi güven açısından sıkıntıya sokuyor.” diye konuştu.

Yayan, inşaat çeliğinde arz sorununun kalıcı olmadığını her fırsatta dile getirdiklerini anlatarak, “Problem, müteahhitlerin almaları gereken pozisyonu zamanında almamalarından kaynaklandı. Meseleyi piyasa mekanizmasının çözmesini beklemek yerine çelik sektörüne baskı yapmak uygun değildi” ifadesini kullandı.

İtalya’nın kalitesiz çeliği geldi

İthalatı kolaylaştırmak adına gümrük vergisini düşürmenin olumsuz etkilerinin görüldüğünü ifade eden Veysel Yayan, bu anlamda İtalya’nın kendi pazarında kullanamadığı ve Cezayir için üretilmiş 80 bin ton civarında kalitesiz ürünün Türkiye pazarına girdiğini savundu. Birçok üreticinin ihracat amaçlı ürettiği malları stokta bekletmelerine karşın bu mallara iç piyasadan talep gelmediğinin altını çizen Yayan, “İnşaat çeliği konusunda suni bir ortam oluşturuldu ve bunun faturasını sektör olarak biz ödedik. Bu ortamı oluşturanlar ise herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadı. Bu, iyi niyetle bağdaşmayan bir girişim. Çelik sektörü ciddi oranda katma değer, ithal ikamesi ve ihracat geliri sağlayan bir sektör. Bu sektörü zemini olmayan, geçici birtakım durumlardan dolayı mahkum etmek varsa spekülasyonların müsebbibi gibi gösterilmek sektörü üzüyor.” ifadelerini kullandı.