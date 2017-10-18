MÜTBİR’den teşekkür ziyareti

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in girişimleri ile Alanya’da kurulan Göç İdaresi Ofisi yine Başkan Şahin’in girişimleri ile yeni yerine kısa bir zaman içerisinde taşınacak. Turizm, inşaat ve emlak sektöründe sevinç yaratan bu gelişmeden sonra Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ve yönetimi, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

‘ALANYA’YA HAYIRLI OLSUN’

Ziyarette konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Göç İdaresi Ofisi’nin tarihi Alanya evinde en kısa sürede hizmete başlayacağını belirterek, turizm ve tarım sektörleri kadar inşaat ve emlak sektörünün de Alanya ekonomisi açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Şahin, “Göç İdaresi Ofisi’nin yeni binası tekrardan Alanya’ya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede yeni binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker’e ve yönetimine de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Alanya yararına yapılacak her projeye büyük önem verdiğini belirterek, “Göç İdaresi Ofisi, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in çabalarıyla yeni binasına taşınacak. Alanya için bu çok önemli bir gelişme. Ben başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.