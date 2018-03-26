Mustafa Tuna turizmi 12 aya yayacaklarını söyledi

ÖZELLİKLE yerli turisti çekmek için çeşitli girişimlerde bulunacaklarını aktaran Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna, turizme ilişkin projelerini şu sözlerle aktardı:

'TURİZMDE KIŞ KAMPANYALARI'

"Alanya'da bulunan seyahat acentelerimizle birlikte Türkiye'deki bütün esnaf ve ticaret odaları, AVM yöneticileriyle görüşmeler yaparak protokoller imzalayacağız. Kışın düşük sezonda yerli turist için kampanyalar düzenleyeceğiz. Yerli turizmin canlanması için çalışmalar yapacağız, iç turizmde tanıtım için farklı tanıtım faaliyetlerinde bulunacağız.

‘ALANYA KIŞ TURİZMİYLE TANIŞACAK’

Akdağ Kayak Merkezi'nin Alanya Belediyesi'ne tahsis edilmesi ve bölgemizin yerel dinamiklerince kış turizm merkezinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacağız. Akdağ, kış turizminin merkezi olacak. Bölgenin en kısa sürede Alanya'ya kazandırılması için bütün imkanlar seferber edilecek. Akdağ sadece kayak değil, konaklama, yürüyüş ve bisiklet için ziyaretçileri ağırlar duruma getirilecek. Mevsim avantajımızı kullanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde dünyadaki sayılı uluslararası organizasyonları Alanya'ya kazandıracağız. Ayrıca futbol turizminde yaklaşık 2 bin takım Türkiye'de kamp yapıyor. Futbol turizminin direkt yarattığı hacim 100 milyon doların üzerinde. Bu konuda ilgili üyelerimizi teşvik edici ve destekleyici çalışmalar yapacağız. Üniversitelerimiz ve sağlık kuruluşlarımızla sağlık turizminin gelişmesi için çalışmalar yapacağız.

‘KONGRE TURİZMİ CANLANDIRILACAK’

Geçmiş dönemde Alanya’mıza kazandırılan Konaklı Kongre Merkezi'nin aktif hale gelmesi için üniversitelerimiz ve turizmin ilgili kurumlarının ortak fikirlerine başvurulacak. Kongre turizminin geliştirilmesi için başta Alanya Belediyesi ve turizmin diğer kurumlarıyla sürekli irtibat sağlanacak. Kongre faaliyetleri, kış turizminin amiral gemisi olacak. Alanya'daki birinci sınıf otel konaklamalarının yanına, konferans tesisleri zenginliğiyle turizm hem sürdürülebilir konuma gelecek hem de çeşitlendirilecektir. Alanya Belediyesi, ALTSO ve diğer meslek kuruluşları ile birlikte kış turizmi için sonuca dayalı çalışmalar yapılacak.

‘KRUVAZİYERDE İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE DEĞİLİZ’

Günümüz turizminde kruvaziyer gemi talebinin hızlı bir yükselişi gözlenmektedir. Alanya Limanı, gelen kruvaziyer gemi sayısı bakımından her geçen gün artış gösterse de istenilen düzeyde değildir. Kruvaziyer turizminde limana gelen her gemi Alanya’mıza, haliyle de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaktadır. Kruvaziyer turizmi sadece yabancı değil yerli turistlere de alternatif ve farklı bir tatil deneyimi yaşama şansını sunmaktadır. Bu bağlamda ülkemiz kruvaziyer turizminde gelişmeye ve büyümeye çok açık bir durumdadır. Dünya kruvaziyer turizminden ülkemizin ve bölgemizin daha fazla pay alabilmesi için, kurvaziyer yatırımlarına ve tanıtıma önem verilmeli, limanlarımızdaki sorunlar çözülmelidir. ALTSO olarak önceliğimiz tanıtımın yanında, hukuki, güvenlik, maliyetler, özellikle ayakbastı parası konularına eğilmek olacaktır."