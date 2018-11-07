MÜSİAD kırsalda

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Alanya Şubesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Güzelbağ İlk ve Ortaokul öğrencilerini ziyaret etti

MÜSİAD kırsalda
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Toygar DİM 

DERNEK yönetimi öğrencilere kahvaltı ikramında bulundu. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette okulun çevre düzenlemesi incelendi. MÜSİAD yönetimi, öğrencilere simit, muz, meyve suyu ikramında bulundu. İkramın ardından MÜSİAD yönetimi ve öğretmenler birlikte kahvaltı yaptı. 
Okulun anasınıf bölümünün bazı ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatacağını söyleyen Durusoy, ziyaretteki amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi. 
 

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