MÜSİAD iş dünyasını New York’ta bir araya getirdi

AMERİKA'NIN önde gelen finans, medya, teknoloji, inşaat temsilcilerinin bir araya geldiği zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’de bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, East West Institute COO’su William Parker, Orchard Platform CEO’su Matt Burton, Westwood Capital’in yönetici ortaklarından Daniel Alpert, ABC haber sunucusu Kendis Gibson, Beyaz Saray’ın eski CIO’su Carlos Solari, Pepsi Co. Başkan Yardımcılarından Ümran Beba, pek çok üst düzey isim konuşma yaptı. Zirvede Manhattan Chamber of Commerce Başkanı Jessica Walker, Forbes’ın en etkin 20 sosyal medya insanından biri olarak tanımladığı Glen Gillmore gibi isimlerin yanı sıra Türkiye ve Amerika dışında Fransa, İtalya, Azerbaycan, Makedonya, Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden konuşmacı ve katılımcılar da yer aldı.

Dünya iş dünyasının bir araya geldiği zirveyi İHA’ya değerlendiren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Amacımız, dünyada küresel ticaretin içinde özellikle ABD firmaları ile Türk firmalarını bir araya getirmek. Aynı zamanda dünyanın iktisadi olarak gittiği yönü iş dünyasına daha geniş çaplı bir perspektif vermektir” dedi.

Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin 1830 yıllarına dayandığına dikkat çeken Kaan, “Yaklaşık 187 yıldır bu ilişkiler var. ABD’nin Türkiye’deki ihracat sıralaması beşinci olmasına rağmen bizim ABD pazarındaki payımız sadece binde 3 ve bu rakam çok yetersiz. Bunu arttırmak için de çalışma yapıyoruz. MÜSİAD ABD'deki ekibimiz ile birlikte yeni bir hedef koyduk. ABD’de 50 eyalette 50 temsilcilik açmayı planlıyoruz. Bu şekilde bu köprüyü daha da pekiştirip bir üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bununla birlikte bir sivil toplum kuruluşu olarak ABD iş dünyasına da şunu diyoruz; özellikle beraber Afrika kıtasında ve Körfez bölgesinde iş yapabiliriz. Türkiye ile ilgili olarak hem ABD hükümeti devlet yönetimi itibariyle de, hem de ABD ile Türkiye stratejik bir ortak. Bunu da göz önüne alarak dışarıdan değil gelin çıplak gözle bakın, yerinde inceleyin diye söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Son 2 yılda en fazla yatırım yapan ülkeler sıralamasında ABD’nin birinci, Almanya’nın da ikinci sırada bulunduğunu belirten MÜSİAD Başkanı Kaan, şöyle devam etti:

“Bu yeterli mi, değil. Türkiye, Avrasya kıtası olarak bakıldığında dünyadaki kıta varlığının yüzde 40’ının olduğu coğrafyanın tam merkezinde oluyor. Burada önemli kriter nedir? Dünya enerji kaynaklarının yüzde 75’i de burada bulunuyor. Onun için özellikle ABD firmalarının Türkiye’de iş yapmalarını, aynı şekilde de Türk ürünlerinin Amerikan pazarında yayılması açısından beraber iş yapmalarını sağlamak. Tabi biliyorsunuz Amerika’da 500 bine yakın Türk var. Bu Türk iş insanlarını da buralarda daha fazla büyüyerek Amerika’da daha büyük işler yapmasını sağlamayı da öngörüyoruz. Amacımız da bu.”

“2023 ve 2071 gibi hedefleri olan Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesine yardımcı olmak görevimizdir”

MÜSİAD ABD Şubesi Başkanı Mustafa Tuncer ise, dünyanın finans ve iş dünyasının kalbi olan New York’ta uluslararası kimliği olan bir iş zirvesinin özellikle tüm dünya liderlerinin New York’ta olduğu bir dönemde gerçekleştiriliyor olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Tuncer açıklamasında şunlara yer verdi:

“MÜSİAD Amerika olarak bu yıl ilk defa Dünya Ticaret Zirvesi'ni gerçekleştiriyoruz. Dünyada artık bende varım diyen, politik arenada kendi sınırlarını kendi belirleyen, 2023 ve 2071 gibi kendine ciddi hedefler koyan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkenin sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD olarak New York’ta böyle bir organizasyon yapmak gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Bu organizasyonla biz Türk müteşebbislerin dünyanın artık farklı yerlerinde sadece Türkiye ve o ülkeyi ilgilendiren değil, geneli ilgilendiren ekonomik konularda söz sahibi olabildiğini, ufuk çizgisini genişletebileceğini gösterdik. Bu açıdan bu zirveye çok büyük önem veriyoruz. Zirveye hem Ekonomi Bakanımız hem de dünyanın 17 farklı ülkesinden girişimciler, alanında uzman insanlar, yatırımcılar bir araya geldiler. İletişim, emlak, inşaat, sosyal medya gibi bu konuları değerlendirdik, fikir alışverişinde bulunduk. Bu zirvenin düzenlendiği tarihte oldukça anlamlıdır. Dünyanın dört bir yanından liderler Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’ta bulunuyorlar. Böyle bir noktada Türk menşeili sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD’ın toplantı yapması BM ile siyasi zirvenin bir araya geldiği ortamda bizim ticari bir zirve ile de Türk insanının farklı bir yaklaşım sergileyebileceğini göstermiş oldu.”

“ABD’deki Türk şirketleri ana vatana yatırım yapmalıdır”

MÜSİAD ABD Enerji ve Otomotiv Grubu Başkanı Savaş Şahin, “Bu zirve ile amacımız Türk iş adamlarının dünya ticaret pazarından faydalanmasını hedefliyoruz. Amerika’daki büyük pazara Türk şirketlerinin girmesini sağlamak ve buradaki iş adamlarının ana vatanımıza yatırım yapmasını sağlamak en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.