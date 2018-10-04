MÜSİAD Alanya açılıyor

KÜRESEL iş dünyasının ihtiyaçlarını gündem ve trendlerini sürekli takip ederek, yaptığı sosyoekonomik çalışmalar yürüttüklerini belirten MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Birebir yurtiçi ve yurt dışı fuarlarında işadamlarımızı bir araya getirerek düzenlediği görüşmeler ve yaptığı forumları ile üreten Türkiye'nin güçlü sesi olan MÜSİAD'ı Alanya'ya kazandırmanın mutluğu içerisindeyiz" dedi. Durusoy, "Ülkemizin 86 noktasında faaliyetlerine devam eden Anadolu ahilik kültürünün en etkin en saygın ve en yaygın işadamları yapılanması olan MÜSİAD'ın 5 Ekim Cuma saat 16.00'da hizmet binası açılış programına genel başkanımız Abdurrahman Kaan da katılacak. Açılış programımıza tüm halkımızı ve iş dünyasını davet ediyorum" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 16:09