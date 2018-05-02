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Muş Şeker Fabrikası'na en yüksek teklif 230 milyon TL

Türkşeker'e ait Muş Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu verdi

Muş Şeker Fabrikası'na en yüksek teklif 230 milyon TL

Türkşeker'e ait Muş Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu verdi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:53
Muş Şeker Fabrikası'na en yüksek teklif 230 milyon TL
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Muş Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB) kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Birinci tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 199 milyon 900 bin lira, asgari artırım aralığı da 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklif 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubundan geldi.

Teknik olarak biten ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 14:57
Anahtar Kelimeler:
Muş Şeker FabrikasıözelleştirmeEr-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret Ve Sanayi AŞ
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