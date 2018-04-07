Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
Süt içmek o hastalığa sebep...
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!

Müjdeyi duyan ATM'ye koştu! Hesabınızı kontrol edin...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılı destekleme ödemelerinin başlayacağının müjdesini vermesinin ardından dün saat 18:00'de paralar üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. Haberi duyan çiftçiler ise Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti

Müjdeyi duyan ATM'ye koştu! Hesabınızı kontrol edin...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2018 yılı destekleme ödemelerinin başlayacağının müjdesini vermesinin ardından dün saat 18:00'de paralar üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. Haberi duyan çiftçiler ise Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti

07 Nisan 2018 Cumartesi 19:05
Müjdeyi duyan ATM'ye koştu! Hesabınızı kontrol edin...
banner404

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlayacaklarını açıklamasının ardından dün saat 18:00'de ilk destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

ATM'LERE AKIN ETTİLER

Haberi alan üreticiler ise akşam saatlerinde Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, destek ödemelerini almanın mutluluğunu yaşadılar. Türkiye genelinde dekar başına 170 lira olan destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek.

FINDIKTA EN FAZLA DESTEK ORDU'YA

Fındık üretiminin yapıldığı ana coğrafya olan Doğu Karadeniz’de Ordu’da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira, Giresunlu 75 bin üreticiye yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon’a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak.

TC'NİN SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME TARİHİ DEĞİŞİYOR

TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak ödemelerde kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.

TOPLAMDA 1,9 MİLYAR TL

Bakan Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlıyoruz. Ödemeler kapsamında; Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz" ifadesini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.04.2018 19:09
Anahtar Kelimeler:
çiftçiler2018 Yılı Destekleme ödemeleriDr. Ahmet Eşref FakıbabaGIDA Tarım Ve Hayvancılık Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halıdan motor parçası yapıyorlar
Halıdan motor parçası yapıyorlar
ATSO'da seçim günü
ATSO'da seçim günü
'Daha çok çalışacağız'
'Daha çok çalışacağız'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim