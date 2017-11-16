Müjde! O borçlar silinecek

GENEL Sağlık Sigortası, ister çalışsın ister çalışmasın ülke nüfusunun tamamını kapsayan bir sigorta sistemi. 2006 yılında tüm sosyal güvenlik kurumlarının (BAĞ-KUR, Emekli Sandığı vb) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleşmesinden bu yana atılan ikinci büyük adım Genel Sağlık Sigortası (GSS) oldu. 2012’de yapılan bu hamleyle ülkemizde yaşayan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları GSS’li oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YANİ GSS'DE ÇALIŞANLA ÇALIŞMAYAN ARASINDAKİ FARK

Eğer çalışansanız sigorta primleriniz çalıştığınız kurum tarafından ödenmektedir. Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu vesile ile sigorta kapsamında yer almakta. Çalışmayanlar ve çalışmayan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler içinse durum biraz farklı. Çalışmayanlar kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için sigorta primlerini kendileri ödemek zorunda. Yatıralacak prim tutarının belirlenmesi için Gelir Testi yaptırmaları gerekiyor.

Gelir Testi Nedir, Nerede Yaptırılır?

Genel Sağlık Sigortası’nın en çok kafa karıştıran ve soruya neden olan kısmı çalışmayanlar ile ilgili olan kısım. Az önce de belirttiğimiz gibi GSS, çalışsa da çalışmasa da tüm ülkeyi kapsayan bir sistem. Çalışmayan kişiler sistemin içinde yer alıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için kendi primlerini SGK’ya kendileri yatırıyorlar. Ödenecek primin belirlenmesi için Gelir Testi yaptırmak zorunlu. Gelir Testi, ikamet edilen yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yaptırılabiliyor. Çalışmayan herkes bu testi yaptırmak zorunda.

Bu test ile gelirin olup olmadığı, varsa bunun ne kadar olduğu belirleniyor. Test yapılırken hane halkının tamamı göz önünde bulunduruluyor. Yani tek başınıza yaşamıyorsanız bireysel Gelir Testi yaptıramazsınız. Aynı evde yaşayan eşler, çocuklar, o evde yaşıyorsa anne ve baba, öğrenim nedeni ile şehir dışında yaşayan 25 yaşını doldurmamış çocuklar hane halkı olarak dikkate alınıyor. Gelir Testi’nin sonucuna göre kişinin ödeyeceği prim tutarı belirleniyor. Gelir Testi yaptırmazsanız priminizi en yüksek tutardan ödemeniz gerekiyor.

GSS BORÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR

e-Devlet kapısı ile vatandaşlar sunulan hizmetler ile işlemlerini kısa sürede halledebilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden biri de ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ hizmetidir. GSS tescil ve prim borcu sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapması ve https://www.turkiye.gov.tr/sgk... web sitesine giriş yapması gerekmektedir. Sonrasında karşınıza gelecek ekranda prim borcunuzu ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

GSS PRİM BORCU ÖDEME

e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanan GSS prim borcu yine e-Devlet üzerinden online olarak ödenebilmektedir. GSS prim borcunuzu sorguladığınız ekranın altında ‘Kredi Kartı İle Ödeme Yap’ kısmına tıkladığınızda SGK borç sorgulama ekranı üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapacağınız kısma ödemek istediğiniz tutarı yazdığınızda kredi kartınızdan sizin istediğiniz tutar çekilecekti.