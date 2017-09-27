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MTV’ye zam geldi, Avrupa bizi fena kıskanıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın az önce açıkladığı vergi zamları sonrası sıcağı sıcağına bir değerlendirme yazısı yazdı. Muratoğlu, "Şu an Avrupa'nın bizi çok fena kıskandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte Muratoğlu'nun yazısı:

MTV’ye zam geldi, Avrupa bizi fena kıskanıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın az önce açıkladığı vergi zamları sonrası sıcağı sıcağına bir değerlendirme yazısı yazdı. Muratoğlu, "Şu an Avrupa'nın bizi çok fena kıskandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte Muratoğlu'nun yazısı:

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:02
MTV’ye zam geldi, Avrupa bizi fena kıskanıyor
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DAHA bugün gazetede yayımlanan yazımda hayat pahalılığından bahsetmiştim. Baktım ki yazım güncelliğini koruyor.

Dayanamadım Maliye Bakanı yeni vergi zamlarını anlatırken biraz daha yazmaya karar verdim.

Daha iki hafta evvel bizzat Maliye Bakanı Ağbal; ” Yıl sonunu kadar da vergilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacak” demişti.

Peki, açıklanan enflasyon yüzde 10,6 iken Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yüzde 40 artırılmasıyla halkımız tatmin olan oldu mu?

Bence az bile! Taşıtı olana kırbaç da vurulmalıydı.

Şu an Avrupa’nın bizi çok fena kıskandığını düşünüyorum.

Zaten bunlar zam değil, vergi ayarlaması…

Nasıl olsa kişi başı gelirimiz 2020 yılında 13 bin doları geçecekmiş.

Madem öyle, O zaman yapsalardı ya bu artışı!

Olmaz… Yap-İşlet-Devret modeli köprülerin, yolların, hastanelerin taksiti geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat MuratoğluMtvZamVergi
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