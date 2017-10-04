MTV’de zam geri çekiliyor! İşte yeri oran

MALİYE, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben yaptım oldu anlayışına her konuda olduğu gibi ekonomi politikalarında da yer yoktur" sözleriyle noktayı koyduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki (MTV) yüzde 40'lık artışı aşağı çekiyor. Maliye'nin gelecek hafta açıklaması beklenen yeni düzenleme kapsamında artışın yüzde 20-40 arasında olması bekleniyor. Hükümetin geçen hafta Meclis'e gönderdiği tasarıda, binek otomobillere ödenecek MTV'nin yüzde 40-68 arasında artırılması öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılış resepsiyonunda konunun Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşüleceğini belirterek indirim sinyali verdi.



ÜST DİLİM DÜŞECEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu'nda soruları yanıtlarken, bakanlardan da eleştiriler geldi. Makul bir seviyeye çekilmesi konusunda mutabakata varıldı. MTV miktarındaki yüzde 68'lik en üst zammın makul bir indirimle yüzde 30-40'a düşmesi, böylece tartışma yaratan yüzde 40-68'in yüzde 20-40 arasına gerilemesi bekleniyor.



YEDİ FARKLI FİYAT ARALIĞI

Maliye vergi hazırlıkları sırasında binek araçlara 40 bin liranın altında başlayıp 475 bin liranın üzerine kadar 7 farklı fiyat aralığı getirdi. Fiyat aralığı yükseldikçe MTV tutarı da yüzde 68'e kadar çıkarıldı. MTV'den elde edilecek vergi tutarı da hesaplandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bu gelirin 2.8 milyar lira olduğunu açıkladı.



VATANDAŞIN LEHİNE DÜZENLEME YOLDA

Bakanlar Kurulu'nda vergi düzenlemelerinin vatandaş lehine olması gerektiği vurgulanarak hem MTV hem de gelir vergisi dilimlerinin buna göre belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, Meclis'e sunulan torba tasarıda yer alan vergi düzenlemelerinin tamamı gözden geçirilecek. Maliye'nin ilgili birimleri gereken çalışmayı yaparak ekonomi yönetimiyle paylaşacak. Meclis'e gönderilen tasarıda gelir vergisindeki değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 yılı kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranının yüzde 30'a çıkarılması öngörülüyor.