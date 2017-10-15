MTV’de aracın vergisiz değeri de etkili olacak

AĞBAL, MTV'de değer bazlı sistemi geçildiğini söyledi. Buna göre, aracın motor hacmi ve yaşının yanı sıra artık vergisiz değeri de MTV üzerinde etkili hale getirildi. Bakan Ağbal, yeni sisteme dair şu açıklamalarda bulundu:

‘ARACIN DEĞERİ SÜTUNU EKLENİYOR’

"2018 yılından itibaren yeni alınan araçlarda motor silindir hacmi, yaş yanında bir de aracın değerini vergileme ölçütü olarak sisteme katıyoruz. 2018 yılında uygulanacak tarifeye 1 Ocak 2018'den itibaren alınacak araçlar için yeni bir sütun ekliyoruz; aracın değeri sütunu.

VERGİSİZ HALİ 40 BİN TL VE ALTINDA OLANLAR

1600 cc araç, eğer vergisiz hali 40 bin TL'nin altındaysa ekstra bir artış gelmeyecek. Ama aracın değeri 40 bin liradan fazla, 70 bin liradan az ise yeni oluşturduğumuz tarifede o aracın vergisini yüzde 10 artırımlı uyguladık.

VERGİSİZ HALİ 70 BİN VE ÜZERİ OLANLAR

Aracın vergisiz değeri 70 bin TL'nin üstünde ise başlangıç değeri 40 bin liranın altında araçlara göre yüzde 20 artırdık. 40 bin lirayı aşmayan araçlar için 1.294. 1300-1600 cc araçlar için 40 bin lirayı aşmayanlar için 1.294. Ama aracın vergisiz değeri 1 Ocak 2018 yılında alındıysa ve 40 bin lirayı aşıyorsa bunun vergisi 1.423 lira olacak. Aracın değeri 70 bin lirayı aşıyorsa vergisi 1.553 lira olacak. Değer bazlı vergi sistemine geçiyoruz. Bu araçlar için yeniden değerleme oranının 10 puan üzerinde artış yapılmıyor."

1 OCAK 2018'DEN SONRA ALINAN SIFIR ARAÇLARI KAPSIYOR

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak araçlarda düz oranlı bir tarife uygulayacaklarını belirten Ağbal, 2018 yılı öncesi alınan araçlar için farklı tarife uygulanacağını ifade etti. Bakan Ağbal, 2018 yılı araçları için tescil tarihinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

