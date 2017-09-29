MTV zammına komik hicivler

ORTA Vadeli Plan’da Maliye Bakanı Naci Ağbal motorlu taşıtlar vergisinin tam yüzde 40 oranında artırılacağını açıkladı. Açıklanan zam fiyatlarından sonra vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar zammı eleştirirken, bazı kişiler ise tepkilerini fotoğraf altlarına esprili yorum yaparak belirtti. Konuyla ilgili sosyal medya birçok paylaşım yer alıyor. İşte bunlardan bazıları…

Hilmi Özyılmaz’ın esprili tepkisi dikkat çekti. Eşek üstünde fotoğraf paylaşıp, yeni zamla birlikte ulaşım aracı olarak eşek kullanacağını ifade eden Özyılmaz, verginin araç sahiplerini kötü etkileyeceğine dikkat çekti.

Bella Çankaya isimli kullanıcı da tepkisini espirili bir dille ortaya koydu. Eşeğin arkasına plaka takıp paylaşılan fotoğrafa vatandaş’ta komik yorumlar yaptı

Umut Çakır ise yapılan tüm zamlara tepki niteliğinde bir fotoğraf paylaşımında bulunmuş.