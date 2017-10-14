MTV zammı yüzde 40’dan yüzde 25’e indi, gelir vergisi zammı kalktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “Vergi zamları dengeli olmalı. İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde “Ben yaptım, oldu” anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur” çıkışından sonra yeniden belirlenmesi beklenen yeni oranlar belli oldu.

Günlerdir merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde 2018’den itibaren uygulanacak zamlı oranlar yeniden açıklandı. Motorlu Taşıt Vergisi’nde (MTV) zam oranı yüzde 40’tan yüzde 25’e çekildi. Zam 1.300 cc altındaki araçlar için yüzde 15 olarak uygulanacak. Maliye Bakanlığı yetkilileri verilen önergeyle getirilen yeni sistemi, “Önergeyle 1.300 cc ve altı arabalar için yüzde 15 MTV artışı getiriyoruz.. 1.300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış öngörüyoruz” şeklinde özetlediler.



Gelir vergisi 3’üncü dilimine zam olmayacak



Torba kanun tasarısında gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki yüzde 27’lik oranı yüzde 30’a çıkaran ve ücretlilerin gelirini azaltacağı için tartışmalara neden olan madde de AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeyle tasarıdan çıkarıldı. Söz konusu uygulama brüt maaş üzerinden ücret alanları etkileyecek ve aylık maaşlarında 90 lira ile

223 lira arasında bir kayba neden olacaktı.

2017 yılında uygulanan Gelir Vergisi tarifesine göre, gelir vergisi matrahı (vergiye tabi olan ve yılbaşından beri elde edilen gelir toplamı); 13.000 TL’ye kadar olanların aylık gelirinden yüzde 15, 13.001 TL - 30.000 TL aralığında olanların aylık gelirinden yüzde 20, 30.001 TL - 110.000 TL aralığında olanların aylık gelirinden yüzde 27 ve 106.000 TL’den fazla olanların aylık gelirinden yüzde 35 oranında kesiliyor.

Aylık brüt maaş değişmediğinde bile çalışanın gelir vergisi matrahı her geçen ay yükseldiğinden, haklarında uygulanan gelir vergisi oranı da yükselebilmekte ve bu durum net maaşın belli bir aydan sonra azalmasına neden olabilmekte.