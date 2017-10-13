MTV zammı yüzde 25'e düştü

MALİYE Bakanlığı yetkilileri, verilen önergeyle getirilen yeni sistemi açıkladılar. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarı'da MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü. Ayrıca, 2018'den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

'SİSTEMİ DEĞİŞTİRDİK'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, MTV'nin yüzde 40'tan yüzde 25'e çekilmesiyle ilgili, “40 bin lirayı aşmayan araçlar için 1.294. 1300-1600 cc araçlar için 40 bin lirayı aşmayanlar için 1.294. Ama aracın vergisiz değeri 1 Ocak 2018 yılında alındıysa 40 bin lirayı aşıyorsa, bunun vergisi 1.423 lira olacak" dedi. Ağbal, sistemi değiştirdiklerini söyleyerek, "2018 yılından itibaren yeni alınan araçlarda motor silindir hacmi, yaş yanında bir de aracın değerini vergileme ölçütü olarak sisteme katıyoruz. 2018 yılında uygulanacak tarifeye 1 Ocak 2018'den itibaren alınacak araçlar için yeni bir sütun ekliyoruz, aracın değeri sütunu. 1600 cc araç, eğer vergisiz hali 40 bin TL'nin altındaysa ekstra bir artış gelmeyecek. Ama aracın değeri 40 bin liradan fazla, 70 bin liradan az ise yeni oluşturduğumuz tarifede o aracın vergisini yüzde 10 artırımlı uyguladık. Aracın vergisiz değeri 70 bin TL'nin üstünde ise başlangıç değeri 40 bin liranın altında araçlara göre yüzde 20 artırdık. 40 bin lirayı aşmayan araçlar için bin 294. 1300-1600 cc araçlar için 40 bin lirayı aşmayanlar için 1.294. Ama aracın vergisiz değeri, 1 Ocak 2018 yılında alındıysa, 40 bin lirayı aşıyorsa bunun vergisi 1.423 lira olacak. Aracın değeri 70 bin lirayı aşıyorsa vergisi 1.553 lira olacak. Değer bazlı vergi sistemine geçiyoruz. Bu araçlar için yeniden değerleme oranının 10 puan üzerinde artış yapılmıyor" dedi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınacak araçlarda düz oranlı bir tarife uygulayacaklarını belirten Ağbal, 2018 yılı öncesinde alınan araçlar için farklı tarife uygulanacağını ifade etti. Bakan Ağbal, 2018 yılı araçları için tescil tarihinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

