'MTV zammı alışkanlıkları değiştiriyor’

MOTORLU Taşıtlar Vergisi’ne yapılan 1300 cc altındaki araçlarda yüzde 15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise yüzde 25 oranındaki zamlar, otomotiv sektöründeki tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor. Sürücüler motor hacmi yüksek araç alıp yüksek vergi ödemektense, daha düşük motor hacimli araçlara yöneliyor. Hızlandırıcı performans ürünleriyle araçların daha güçlü duruma getirildiği söylendi. Bu yolla yüzde 7’ye varan yakıt tasarrufunun da sağlandığı öne sürüldü. Türkiye koşullarında hem performans hem de yakıt tasarrufunun sürücüler için çok önemli olduğunu belirten Uludağ Group Genel Koordinatörü Hakan Sümer, “1300cc altındaki araçlarda yüzde 15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise yüzde 25 oranındaki zamlar, otomotiv sektöründeki tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor. Sürücüler motor hacmi yüksek araç alıp yüksek vergi ödemektense, daha düşük motor hacimli araçlara yöneliyor. Alman üretimi Pedalbox hızlandırıcı gaz tepkime cihazı, performans artışının yanı sıra, yüzde 7’ye kadar yakıttan tasarruf etmeyi sağlıyor. Ülkemizde 4,5 milyona ulaşan LPG’li araç sayısı düşünüldüğünde, özellikle cihazın LPG’li araçlardaki performans kayıplarını sıfıra indirmesi çok önemli” dedi.