MTV ödeme süresi 1 gün uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'ın pazar gününe gelmesi nedeniyle son ödeme günü 1 Şubat'a alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak'ın pazar gününe gelmesi nedeniyle son ödeme günü 1 Şubat'a alındı.

MOTORLU Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitini ödemek için son gün 31 Ocak'tan bir Şubat'a uzatıldı.

MOTORLU Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitini ödemek için son gün 31 Ocak'tan bir Şubat'a uzatıldı.

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