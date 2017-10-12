'MTV'de kesinlikle indirim olacak'

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden MTV zammına ilişkin, "Zam oranı mutlaka düşecek ama oranı komisyonda belli olacak. Maliye Bakanımız Başbakanımızla görüştü" ifadelerini kullandı.

ZAM TEPKİ ÇEKİNCE İNDİRİM YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'de yeniden değerleme oranının yüzde 15 artacağına dikkati çekerek, MTV'ye yüzde 40 artış getireceklerini ifade etmişti. Araçlara artan değerine ve silindir hacmine göre yüzde 40-54-68 aralığında MTV getirilmesi ciddi tepkilere yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM resepsiyonunda bir soru üzerine yüzde 40'lık MTV'nin Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşüleceğini söyledi. Maliye Bakanlığı'nda torba tasarı hazırlıkları sürerken, motorlu taşıtlar üzerinden alınacak vergi ile ilgili simülasyonlar üzerinde çalışıldı. MTV'de yapılması planlanan yüzde 40'lık vergi artışını da içeren torba yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmıştı.

