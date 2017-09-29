MTV'de artış yüzde 68'e kadar çıkıyor

MALİYE Bakanlığı'nın önceki gün Meclis'e sunduğu torba yasada vatandaşın tepkisini çeken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) detayları ortaya çıkmaya başladı. Vergi lüks araçlarda daha çok artacak. Motor silindir hacmine göre, 40 bin ila 475 bin lira arasında 7 fiyat aralığında yüzde 40'tan 68'e kadar yükselen oranlarda vergi alınacak. Düzenlemeyle araçlar 40 bin, 70 bin, 100 bin, 125 bin, 250 bin, 400 bin ve 475 bin liraya ulaşan 7 değişik fiyat aralığında sınıflandırıldı.



2018'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR



MTV'de vergi artışları yeni yıldan itibaren uygulanacak. Vergi artışı ile birlikte en düşük MTV 258 lira olacak. Sadece 2018'de uygulanması öngörülen düzenlemede otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri grubuna yeni tarife de eklendi. En düşük bedelli araçta aracın MTV tutarı yüzde 40 olacak. Aracın fiyatı arttıkça, vergi tutarı yüzde 54 ve yüzde 68 olarak uygulanacak. Mevcut uygulamada vergisiz ilk hali 40 bin liraya kadar olan 1-3 yaşındaki 1300 cc bir araç için bu yıl 646 lira vergi ödeniyor. 2018'den itibaren yüzde 40 artışla 904 lira vergi ödenecek.



40 bin-70 bin lira değerindeki aynı silindir hacmindeki aracın vergisi ise yüzde 54 artışla 994 lira olacak. 70 bin liranın üzerindeki aynı aracın MTV'si ise yüzde 68 artışla bin 85 liraya çıkacak. Bu uygulama 4000 cc ve üzeri araçları da kapsayacak. Buna göre 2013 model 1600 cc motor silindir hacimli, taşıt bedeli 40 bin lira olan bir Volkswagen aracın 4-6 yaş grubunda ödediği MTV bu yıl itibarıyla 776 lira. Yasal düzenleme ile birlikte bu araç için gelecek yıldan itibaren bin 85 lira ödenecek.

Maliye'nin çalışmasında 1600 cc sonrası 2000 cc'ye kadar olan araçların MTV tutarında taşıt bedeli 100 bin lira olarak konuldu. Bunu aşmayanlara yüzde 54, aşanlara yüzde 68 MTV uygulanacak. 2001 cc sonrası 2500 cc'ye kadar olan araçlar için taşıt bedeli 125 bin lira konulurken, MTV de bu tutarın altında olanlara yüzde 54, aşanlara ise yüzde 68 olarak öngörüldü.

1600 CC SONRASI YÜZDE 54-68



2501 cc sonrası 3500 cc'ye kadar olan araçlarda taşıt bedeli tutarı 250 bin lira olarak öngörülürken, MTV bu tutarı aşanlar ve aşmayanlara aynı şekilde uygulanacak. 3500-4000 cc arası araçların taşıt bedeli ise 400 bin lira olarak belirlendi.



OVP ENFLASYONU ARTIRMAZ



İstanbul Finans Zirvesi'ne katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışlarını içeren Orta Vadeli Program (OVP) hakkında konuştu. Ağbal, "OVP'deki kararlar enflasyona katkı yapmayan, gelir artırıcı tedbirlerdir" dedi. Ağbal, MTV'yle ilgili olarak da "Vergi zaten her sene artıyor. Yeni sistemle binek otomobillerde MTV'nin yüzde 14-15 oranında artması gerekirken, asgari yüzde 40 oranında artırılacak" şeklinde konuştu.



KEŞKE AÇIP OKUSALARDI



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, OVP ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin a Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'e değerlendirmelerde bulundu. Elvan, "Bu tedbirler, devleti küçültücü, büyümeyi ve istihdamı artırıcı mahiyette" dedi. Elvan, eleştirilere yönelik ise "Eleştirilerde bulunanlar keşke programı bir kere okusalardı" diye konuştu.



OTOMOTİVCİLER MTV'DEN ENDİŞELİ



Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, düzenlemeye üyelerinden ve galericilerden tepkiler geldiğini belirterek, bu artışın hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarını düşüreceğini, vatandaşların araç kiralamaya yöneleceğini savundu. Erkoç, "Bizce bu çok yanlış bir uygulama, geri dönebilir diye umut ediyoruz. Yüzde 10-12'yi geçmemek kaydıyla artış olabilir" diye konuştu.



ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNE YARAYACAK



MTV artışı otomobil kiralama sektörünü hareketlendirdi. Corporent Kurucu Ortağı Barkın Pınar uzun dönem kiralama yapanların bu gibi artışlardan etkilenmeyeceğini belirterek, "MTV'deki yüzde 40'lık zamla birlikte 1.6 motor olan orta üst sınıf bir otomobilin MTV'si 1.035 TL'den 1.450 TL'ye çıkacak. Bu artış ister istemez kiralama şirketlerinin fiyatlarına da yansıyacak. Bundan etkilenmemek için uzun dönemli kiralama avantajlı. Sonuçta vergide, sigorta masraflarında, araç servis maliyetlerinde sürekli artış yaşanıyor. Uzun vadeli kiralamalarda anlaşma yapılan günün fiyatları baz alındığı için kullanıcı zamdan etkilenmiyor" dedi.



2018'DE DEĞİŞECEK



Yeni yıldan itibaren MTV'de sistem de değişiyor. Mevcut uygulamada aracın motor hacmi belirleyici olurken, yeni yıldan itibaren aracın vergisiz satış fiyatı da MTV'de belirleyici olacak. Bu sistem 1 Ocak 2018'den itibaren alınan araçlarda geçerli. Bakanlar Kurulu'na taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirleme yetkisi verilecek. Bu hesaplamalardaki küsuratların ne kadarının dikkate alınmayacağına ilişkin belirleme yapılacak.



Bu araç grubunda da 400 bin lirayı aşmayanlar yüzde 54, aşanlar yüzde 68 vergiye tabi olurken, 4001 cc ve üzeri araçlarda ise taşıt bedeli 475 bin lira oldu. Bu tutarın altında ve üstünde olanlara yüzde 54 ve 68 MTV uygulanacak.