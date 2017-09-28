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‘MTV artışı yasal değil’

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında MTV artışlarını kaleme adı. Altaylı yüzde 40'lık artışın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre hukuka aykırı olduğunu belirtti

‘MTV artışı yasal değil’

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında MTV artışlarını kaleme adı. Altaylı yüzde 40'lık artışın Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre hukuka aykırı olduğunu belirtti

28 Eylül 2017 Perşembe 10:25
‘MTV artışı yasal değil’
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İŞTE Altaylı’nın ‘Bu zammı yapamazsınız’ başlıklı yazısının ilgili bölümü:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışlarını açıkladı. En ağır artış Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde, daha doğrusu otomobil vergilerinde Çünkü “ticari araç” vergileri yeniden değerleme oranında artırılıyor fakat otomobillerde vergi artış oranı yüzde 40. Bunun adı vergi değil “zulümdür”.

Bir yandan “Tüm vatandaşlarımızı otomobil sahibi yaptık” diye övüneceksin, diğer yandan otomobil sahibi olmak için dişinden tırnağından artırmış, ince ince hesaplar yapmış vatandaşa bindireceksin; yok öyle şey. Vatandaş otomobilini alırken vergisini de düşünüyor, ona göre hesap yapıyor. Devlet ise “Tuttum bir kere” diyerek kıstırdığı vatandaşa vergiyi fahiş artışlarla bindiriyor. Ancak ben size söyleyeyim, böyle bir artış “yasal” değil. Tam aksine gayri yasal.

Öncelikle Anayasa'nın 73. maddesi “vergi yükünün adaletli dağıtılması” gerektiğini söylüyor. Sadece otomobil sahiplerine böyle bir zam adaletli değil. Ki zaten mümkün de değil. Motorlu Taşırlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin 1. fıkrası, çok açık biçimde bu artışa engel. Kanun diyor ki:

“Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl başında yeniden değerleme oranında artırılır.” Yine aynı madde ekliyor: “Bakanlar Kurulu bunu yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmemek üzere artırabilir, yüzde 20'sini geçmemek üzere azaltabilir.” Yani Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılacak zam, 2017 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 9.7'nin en fazla yüzde 50 üzerinde olabilir. O da yuvarlak hesap yüzde 15 olur. Bunun üzerindeki vergi zammı yasaya aykırıdır. Bir tüketici hakları koruma derneğinin yapacağı itirazla bu artış yargıdan döner. Tabii Türkiye'de yargı diye bir şey kaldıysa.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih AltaylıMtv
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