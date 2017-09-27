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Motorine zam geldi işte petrolde son durum

Son yapılan 13 kuruş zamla birlikte motorinin litre fiyatı 4.80 TL'yi aştı. Motorin neredeyse 5 TL olacak! Kuzey Irak gerilimi ışığında petrol fiyatlarındaki son durum

Motorine zam geldi işte petrolde son durum

Son yapılan 13 kuruş zamla birlikte motorinin litre fiyatı 4.80 TL'yi aştı. Motorin neredeyse 5 TL olacak! Kuzey Irak gerilimi ışığında petrol fiyatlarındaki son durum

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:30
Motorine zam geldi işte petrolde son durum
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BRENT petrolünün fiyatı, Türkiye’nin Kuzey Irak yönetiminin ham petrol ihracatını kesmek tehdidi ve ABD rafinerilerinin üretimi artırarak ABD ham petrol stoklarında beklenmedik düşüşe yol açmasının ardından dün gördüğü 26 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Brent ham petrol Kasım vadeli fiyatı yüzde 0.4 artışla varil başına 58.64 dolarda bulunuyor.

Brent dün ilk başlarda varil başına 59.49 dolar ile Temmuz 2015’den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 1’den fazla gerilemişti. ABD hafif ham petrolünün Kasım vadeli fiyatı dün varil başına 52.43 dolar ile beş ayın zirvesini görmesine rağmen yüzde 0.7 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0.5 artıda bulunuyor.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 4.79, Ankara’da 4.81, İzmir’de ise 4.82 TL’den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MotorinZamKuzey Irak
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