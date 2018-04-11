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Motorine zam geldi

Motorin fiyatlarına, bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi

Motorine zam geldi

Motorin fiyatlarına, bu sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:16
Motorine zam geldi
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BENZİN fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) gelen bilgiye göre motorin fiyatı bu sabahtan itibaren 17 kuruş daha arttı. PÜİS'ten yapılan açıklamada, "12 Nisan 2018 perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.
MART AYINDA 12 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ
Akaryakıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta zam gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu. 17 kuruşluk zamla birlikte 5.30 - 5.35 TL arasında değişen motorinin litre fiyatı 5.5 TL civarına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Motorin Fiyatları
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