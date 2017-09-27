Motorine zam geldi

PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) duyurusuna göre önceki gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin in litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 4,61 liradan 4,74 liraya, Ankara’da 4,66 liradan 4,79 liraya, İzmir’de 4,68 liradan 4,81 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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