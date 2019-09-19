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Motorine yapılan indirim, pompa fiyatlarına yansımayacak

Yapılan 15 kuruş indirim, ÖTV'de aynı oranda artış gerçekleşeceği için pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak

EKONOMİ 19.09.2019, 18:16 19.09.2019, 18:17
Motorine yapılan indirim, pompa fiyatlarına yansımayacak
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GECEYARISINDAN sonra motorin fiyatlarına gelecek olan 15 kuruşluk indirim, ÖTV düzenlemesinden dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Ancak yapılan açıklamada, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleşeceği için pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı bildirildi. 

Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,47 liradan, Ankara'da 6,56 ve İzmir'de de 6,58 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. 

#motorin #indirim
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