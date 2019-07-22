Motorine indirim yapıldı

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek

Motorine indirim yapıldı
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ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 18:41
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