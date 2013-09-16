Motorine indirim geldi

DOLAR kurunda ve petrolde yaşanan düşüşle birlikte yaşanan benzin indiriminden sonra motorine de indirim geldi.



Benzinde indirimden sonra motorinde de indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 6 kuruş düşerek 4.60 liradan 4.54 liraya geriledi. İndirim bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.

Geçen cuma günü benzinin fiyatında da 12 kuruşluk indirime gidilmiş benzinin litre fiyatı 4.82 TL'ye gerilemişti.



Hürriyet

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