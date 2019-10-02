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Motorine indirim!

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirime gidilecek

EKONOMİ 02.10.2019, 18:07
Motorine indirim!
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ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak  yansıyacak, kalan 7 kuruş devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV  gelirinin yerine konmasında kullanılacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,56 liradan satılan motorinin litre  fiyatı 6,49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,47 liradan 6,40 liraya,  İzmir'de 6,59 liradan 6,52 liraya inecek.
 
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
  
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
 
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.
 
Petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış  sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, eşel mobil  sistemi kapsamında yapılan ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan  dengelenmeye çalışılıyor.
 

#litre #motorin
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