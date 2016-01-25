Motorine bir zam daha!

AKARYAKIT dağıtım şirketleri motorinin litresinde ortalama 7 kuruş zam yaptı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak motorinin yeni fiyatları; İstanbul’da, litre fiyatı ortalama 3,28 liradan 3,35 liraya, Ankara’da ortalama 3,35 liradan 3,42 liraya, İzmir’de ise ortalama fiyatı 3,32 liradan 3,39 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Motorin fiyatlarına geçtiğimiz Cuma günü de 4 kuruş zam yapılmıştı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:35