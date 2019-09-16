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Motorine 7 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına, gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk zam yapılacak.

EKONOMİ 16.09.2019, 17:14
Motorine 7 kuruş zam
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MOTORİN7 kuruş zam. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,31 liradan 6,38 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,47 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.

#motorin #zam
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