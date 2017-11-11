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Motorinde tarihi fiyat; İlk kez 5 liranın üzerine çıktı

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 11 kuruş zam geldi. Son gelen zamla birlikte motorin ilk defa 5 liranın üzeren çıkmış oldu

Motorinde tarihi fiyat; İlk kez 5 liranın üzerine çıktı

Motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 11 kuruş zam geldi. Son gelen zamla birlikte motorin ilk defa 5 liranın üzeren çıkmış oldu

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:37
Motorinde tarihi fiyat; İlk kez 5 liranın üzerine çıktı
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PETROL Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 11 kuruş zam geldi. Zammın ardından fiyatları ortalama İstanbul'da 4,94 liradan 5,05 liraya, Ankara'da 5 liradan, 5,11 liraya, İzmir'de de 5,02 liradan 5,13 liraya çıktı.

Gece saat 24:00’dan itibaren gelen zamlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarının girişlerinde bulunan litre fiyatlarını gösteren tabelada güncelleme yapıldı. Öte yandan akaryakıtın verildiği pompalardaki fiyatlar da otomatik olarak güncelleme yapıldı.

SAĞ CEPTEN ALIP SOL CEPTEN VERİYORUZ

Yapılan zammın ardından İHA Muhabirine açıklama yapan Ercan Beltek, “ Biz devamlı yakıt alıyoruz. Zaten yakıta çalışıyoruz. Bu hafta 2 defa zam geldi. Çalışıyoruz ama ya benzine ya devlete ya da vergiye gidiyor. Önceden çalışıp bir kenara katkı payı atabiliyorduk ama şuan sağ cepten alıyoruz sol cepten veriyoruz. Anlamadık gitti. Böyle nasıl olacak bilmiyoruz. 100 TL’e şuanda 16,5 litre benzin aldık. Ama bundan bir hafta önce 18 litre alıyorduk. Haftaya ne olacak bilmiyoruz” dedi.

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