Motorinde 7 kuruşluk fiyat artışı

EDİNİLEN bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 3,32 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,39 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,26 liradan 3,33 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,29 liradan 3,36 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.