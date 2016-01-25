Motorinde 7 kuruşluk fiyat artışı

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:14
EDİNİLEN bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 3,32 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,39 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,26 liradan 3,33 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,29 liradan 3,36 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Cuma günü de motorinin litre fiyatında 4 kuruş artış yapılmıştı.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52