Motorin zammına tepki

DÜN sabahtan itibaren geçerli olan 17 kuruşluk motorin zammının ardından motorine bugün itibariyle yapılacağı belirtilen 13 kuruşluk zam ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'den sert bir açıklama geldi. Palandöken, "Brent petrolün uluslararası piyasalardaki fiyatı ise 70 dolar, seviyesinde yani artış yapılması için bir neden yok. Artık petrol fiyatlarına sürekli zam yapma alışkanlığından vazgeçilmeli. Çünkü zam çözüm değildir. 1 Ocak’tan bugüne kadar yapılan motorin zamları 43 kuruşa ulaştı. Bu zamlar ekonomiyi olumsuz etkiler. Akaryakıtta vergi indirimi önerimize kulak verilmeli" dedi.

'BU ZAMMI AÇIKLASINLAR'

Benzin ve motorine yapılan her zammın ekonominin dengelerini bozduğunu anlatan Palandöken, "Petrol ihracatçısı bir ülke değiliz. Uluslararası petrol fiyatlarını kontrol etme şansımız yok. Diğer taraftan sürekli artan dolar kuru tüm dünyada değer kazanıyor. Ancak dolar kuru dünden bugüne artmadı aksine 6 kuruş düştü. Ama motorinde fiyatlar 13 kuruş arttı. Bu zammı birileri çıkıp açıklamalı. Artık uzun zamandan beri gündeme taşıdığımız akaryakıt üzerindeki vergilerin indirilmesi talebimiz çok iyi düşünülerek hayata geçirilmelidir. Vergi indirimi ile ekonomi mutlaka kontrol altına alınmalı. Aksi halde fiyat artışlarının ekonomiye etkisi, vergi indirimiyle doğacak vergi kaybından daha büyük olacaktır. Bu artışlar enflasyonu da tetikleyecektir. Çünkü petrole bağlı olarak en büyük artış başta ulaştırma sektörü olmak üzere A’dan Z’ye her şeyi olumsuz etkilemektedir. Artışların böyle devam etmesi halinde enflasyonun önü alınamaz" şeklinde konuştu.

'ESNAF AÇLIK SINIRINDA'

Esnaf ve sanatkarın emekli aylıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Palandöken, "Toplumda en çok çalışan kesim olan Bağ-kur’lu esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıkları asgari ücretin altında olmamalı. TÜİK verilerine göre tek kişinin açlık sınırı bin 997,46 TL’dir. Ancak esnaf ve sanatkarımızın aldığı emekli aylıkları bin 100 TL’den başlıyor. Asgari ücretin dahi bin 603 TL olduğu bir ülkede emekli olan esnafımız açlık sınırının altında yaşıyor. Oysa toplumda en çok çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen kesim esnaf ve sanatkardır. Gece gündüz demeden, tatil nedir bilmeden dükkanının başında duran esnafımız emekliliğinde mağdur edilmemeli. Esnaf ve sanatkarımızın emekli aylıklarına bir düzenleme getirilmeli ve maaşları asgari ücretin altında olmamalı" ifadelerini kaydetti.