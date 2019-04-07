Motorin fiyatı 13 kuruş artacak

MOTORİN fiyatı salı gününden geçerli olmak üzere 13 kuruş artıyor. Çarşamba günü benzine gelen 19 kuruşluk fiyat artışının ardından motorin fiyatı da salı gününden geçerli olmak üzere litre başına 13 kuruş artacağı bildirildi. Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor. Mart sonunda 67.5 dolar olan brent petrol cuma günü itibarıyla 70 doların üzerine çıkarken dolar/TL de 5.50 seviyelerinden 5.60 üzerine çıkmıştı. Motorinde pompaya yansıyacak 13 kuruşluk artışla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 6.45 - 6.50 lira, Ankara ve İzmir'de ise 6.50 - 6.65 lira aralığına yükselecek.