Motorin 5 lirayı aştı

DÜN gece yarısından itibaren motorine gelen zamla birlikte fiyatlar tarihte ilk kez 5 lirayı aştı. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirleyen en önemli unsur petrol fiyatları, döviz kuru ve vergiler. Vergilerde uzun süredir bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında, petrol ve dövizdeki oynaklığa bağlı olarak akaryakıt fiyatları da devamlı değişiyor.

‘DİZEL ARAÇ SAHİPLERİ GÜNE ZAMLA UYANDI’

Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları bu kez motorini tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıyacak. Motorinin litre fiyatı, dün gece gelen zamla 5.07-5.08 TL seviyelerine yükseldi.

MOTORİN FİYATLARINDAKİ İNİŞ ÇIKIŞLAR

Motorin fiyatlarının ilk kez 3 liranın üzerini gördüğü tarih 2011 yılının Şubat ayı olmuştu. Bu seviyenin üzerinde uzun süre kalan motorin, 2012 Mart'ta 4 liranın da üzerine çıktı. Tarihler 2014 Şubat'ı gösterdiğinde motorin neredeyse günümüzdeki seviyelerine ulaşmıştı. O tarihte litre fiyatı 4,76 TL'ye kadar yükselmişti. 4.76 TL'lik seviye motorin için zirve fiyat oldu ve daha sonra düşüş başladı. Yılı 3,90 TL'den tamamlayan motorin fiyatı 2015 Nisan'da 4 lirayı tekrar denese de petrol ve dövizde yaşanan düşüş sayesinde 2015 sonunda 3,54 TL'ye kadar geriledi. Motorin, tarihler 2016 Ocak'ı gösterdiğinde ise 3,34 TL'ye kadar inmişti. Ancak bu seviyede yeniden bir yükseliş başladı ve dokuz ay sonrasında 4 lira barajı bir daha hiç aşağı düşmemek üzere tekrar aşıldı. Motorin geçtiğimiz yıl sonunda ise 4,63 TL'ye ulaştı. 2017'de özellikle yaz aylarında düşüş eğilimi göze çarparken, fiyatlar 4,37 TL'ye kadar geriledi. Fakat yaz aylarından bu yana yükseliş hiç durmadı ve motorin fiyatlarını en son 30 Ekim'de 4,97 TL'ye taşıdı. Bugün itibariyle de motorin ilk kez 5 liranın üzerinden satılacak.

