Morgan Stanley: Dolar bu yıl 'büyüme' endişeleriyle yüzde 6 düşer

MORGAN Stanley'e göre, dolar için bu yıl en iyi günler sona erdi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Hans Redeker başkanlığındaki Morgan Stanley analistleri, salı günkü notlarında doların yavaşlayan görece ABD büyümesi ve Fed'in güvercin tutumunun dünyanın en büyük rezerv parası üzerinde baskı oluşturması ile birlikte bu yılın sonuna dek yüzde 6 düşebileceği tahmininde bulundu. Morgan Stanley stratejistleri, "Doların bu konjonktürde zirve yaptığını, piyasanın beklentilerinden daha fazla düşeceğini ve sağduyunun olmasını beklediği gibi portföy çeşitlendiricisi olmayacağını düşünüyoruz" dedi ve "Dünyanın diğer kısmındaki hisse senedi görünümünün ABD'ye göre daha iyi olması da, doları son dönemde destekleyen ABD'li yatırımcılardan kazançlarını ülkeye getirmesini de azaltacak" şeklinde görüş bildirdi. Morgan Stanley böylelikle, doların zayıflayacağı konusunda Goldman Sachs Group Inc. ve Western Asset Managemen'a benzer görüşleri savunmuş oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen yıl yüzde 3 yükseldikten sonra 2019 yılında, G-10 ülkelerinin paralarının dolar karşısındaki karışık seyrinden dolayı fazla değişmedi.