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Moody's'ten Almanya kredi piyasası değerlendirmesi

Moody’s, "Alman tüketici kredisi piyasası, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı

Moody's'ten Almanya kredi piyasası değerlendirmesi

Moody’s, "Alman tüketici kredisi piyasası, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:29
Moody's'ten Almanya kredi piyasası değerlendirmesi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Alman tüketici kredisi piyasasının, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi piyasası ve ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Alman tüketici kredisi piyasasının, olumlu ekonomik ortamın desteği ile 12-18 aylık dönemde güçlü seyretmeye devam edeceği belirtilerek, "Bu, Alman varlık destekli tahvilleri de destekleyecektir." denildi.

Alman ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 2,2, gelecek yıl ise yüzde 1,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde olumsuz demografik eğilimler sonucu istihdam artışının hız kesebileceği, ekonomik büyümenin azalabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
Moody’sAlman Tüketici Kredisi Piyasası
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