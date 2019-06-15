Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Türkiye'nin kredi notunu BA3'ten B1'e indirdi. Moodys, Türkiye'nin durumunu negatif olarak değerlendirdi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
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ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e indirdi. Görünüm negatif olarak bırakıldı.

GÖRÜNÜMÜ NEGATİF OLARAK BELİRLEDİ

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e indirerek, görünümünü 'negatif' olarak belirledi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notunda indirim, ödemeler dengesi krizi riskinin artmaya devam ettiği görüşümüzü yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

BAKANLIKTAN MOODY'S'İN KARARINA TEPKİ

Karara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta" açıklamasında bulundu.

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