Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini açıkladı

ULUSLARARASI kredi derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi ile ilgili büyüme tahminlerini açıkladı. Moody's'e göre Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0,25 büyüyecek. 2020-2021 yıllarında ise Türkiye ekonomisinin en az yüzde 3 büyümesi bekleniyor.Türkiye'nin yeni ekonomik programındaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlik riskini artırdığı belirtilen açıklamada, büyüme hedeflerinin plandaki diğer öngörüler ile uyumlu olmadığı vurgulandı.

"KIRILGAN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Moody's açıklamasında Türkiye'nin ödemeler dengesi baskılarının büyüme toparlandığında yeniden başlamasının beklendiğini belirtti. Açıklamada "Türkiye'nin büyüme hedeflerinin ciddi mali teşvikler olmadan gerçekleşmesi olasılığı net değil. Türkiye reformları uygulayana kadar ödemeler dengesi krizlerine karşı kırılgan olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.