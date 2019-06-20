Moody's THY'nin de aralarında bulunduğu 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü

ULUSLARARASI derecelendirme kurumu Moody's, son bir haftada Türkiye hakkında açıkladığı üçüncü raporda 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü. Kurum tarafından yapılan açıklamada şirketlerinin notunun düşürülmesinin Türkiye'nin notunun düşürülmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Yazılı bildiride, "Notlandırılan şirketlerden bir çoğu ihtiyatlı finansal politikaya, sağlıklı bilançoya ve döviz geliri içeren güçlü iş profiline sahip. Bu şirketlerin kredi göstergeleri daha yüksek notlara işaret ediyor. Ancak şirketlerin notları, yabancı para cinsi tahvil tavanına ile sınırlandırılıyor çünkü bu şirketler Türkiye'nin siyaseti, hukuku, maliyesi ve mevzuatı ile doğrudan ilişkili." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ülkedeki risklerden biri olarak, hükümetin döviz rezervlerini korumak amacıyla bu şirketlerin yabancı para kaynaklarına erişimlerini kısıtlayabileceği örneği verildi.

Hangi şirketlerin notu değişti?

Moody's açıklamasında 7 şirkete ait notun B1'e düşürüldüğünü ve görünümün 'negatif' tutulduğunu belirtti:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Koç Holding A.Ş.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

Kurum 4 şirketin notunun ise B1'e düşürüldüğünü ve söz konusu şirketlerle ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)

Rönesans Gayrimenkul Yatirim A.Ş.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.S. (Şişecam)

Moody's, 14 Haziran'da Türkiye'nin Makro Profili'ni "Zayıf-"den "Çok Zayıf+"ya indirmiş, dün yaptığı açıklamasında ise 18 Türk bankasının kredi notunu düşürmüştü.