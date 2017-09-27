Mobilyada KDV indirimi 30 Eylül'de sona erecek!

ŞUBAT ayının başında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen ve 30 Eylül'e kadar uzatılan KDV indirimiyle iyi bir dönem geçiren mobilya sektörü temsilcileri, vatandaşlara eylül sonuna kadar indirimli fiyatlardan yararlanmaları çağrısında bulundu.



Bursa Mobilya Dekorasyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MODSİAD) Başkanı Tamer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV indiriminden mutlu ve memnun olduklarını söyledi.



KDV indiriminin başladığı şubat ayının ilk günlerinden itibaren mobilya satışlarında yaklaşık yüzde 40 artış yaşandığını ifade eden Bulut, indirimin sektöre enerji kattığını, özellikle mayısın ortasına kadar satışların çok hızlı geçtiğini kaydetti.



Bulut, sonraki süreçte KDV indiriminin 30 Eylül'e uzatılmasıyla vatandaşların biraz yavaş hareket ettiğini dile getirerek, "İndirimin son günlerinde satışların yeniden artmasını bekliyoruz. Bu ayın son günleri hareketli geçer." dedi.



Vatandaşların bu indirimli günleri kaçırmayacağını ümit ettiklerini, kendilerinin de indirimin sürekli olmasını istediklerini aktaran Bulut, şöyle devam etti:



"KDV indiriminin satışlara ve sektöre çok büyük faydası oldu. Aynı tekstil sektöründeki gibi bu indirimin yüzde 8'de sabit kalmasını istiyoruz. Bu indirimin yüzde 10'da sabit kalacağı yönünde haberler alıyoruz. Yüzde 8 veya 10 oranında sabit kalacak şekilde bir çalışma yapılırsa bizim sektörümüz için memnuniyet verici bir durum olur."



"GENÇ NESİLDEN ARKADAŞLAR YETİŞMİYOR, EN BÜYÜK SIKINTIMIZ"



Bulut, sektörün önünde çok büyük engellerin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Devletimiz bu sektöre bir hedef koydu. '10 milyar dolar ihracat yapacaksınız' dedi. KDV'nin önemi var ama asıl önemli olan katma değeri yüksek ürün üretebilmek. Bu sektörün kalifiye elemana ihtiyacı var. Yani el işçiliğiyle yapılan ürünlerin üretilmesi konusunda sıkıntılarımız var. Sadece makinenin yaptığı ürünlerle katma değer sağlanamıyor. El işçiliğini katmak gerekiyor ama el işçiliğini katacak elemanlarımız yok. Şu anda ustalarımızın yaş ortalaması 45 ila 55. Kaygı verici bir durum. Ustalarımız yoruldu, bünyeleri kaldırmıyor artık. Ustalarımız yavaş yavaş işi bırakıyorlar. Genç nesilden de bize uygun arkadaşlar yetişmiyor. En büyük sıkıntımız bu."



"FIRSATI KAÇIRMAYIN"



"Mobilyanın başkenti" olarak bilinen Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firmanın sahibi Muhammet Çelik, küresel piyasalardaki daralmanın mobilya sektörünü ciddi anlamda etkilediği dönemde getirilen KDV indiriminin kendilerini çok rahatlattığını söyledi.



KDV indiriminin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesiyle satışlarının arttığını dile getiren Çelik, indirimin son günlerinin iyi değerlendirilmesini istedi.



Başka bir firmanın sahibi Yusuf Nazlıten de KDV indirimiyle iç pazarın canlandığını, satışlarının toparlandığını kaydetti.



KDV indirim süresinin bitmesine yaklaşık iki hafta kaldığını ifade eden Nazlıten, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ay sonu itibarıyla KDV yüzde 18'e tekrar dönecek. Düğün yapacak olan arkadaşları, mobilya değişecek olan arkadaşları bir an önce mobilya mağazalarına alışveriş yapmaya bekliyoruz. Onlar için ciddi bir kazanç olacağını düşünüyoruz çünkü ortalama 15-20 bin liralık ürün alacak bir arkadaşın bu işten yüzde 10 gibi bir karı olacak. Bunu kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz."



Mobilya firma sahibi Ethem Keskin, indirimde son günlerin yaşandığını belirterek, "Tüketiciye tavsiyem ay sonu bitecek KDV indirimini kaçırmamaları. İhtiyacı olan tüketicilerin bir an önce mobilyaları almalarını tavsiye ediyorum. Kesinlikle yüzde 10 gibi karları var. Mobilya ihtiyacı olanlar bence acele etsin ve bu dönemi kaçırmasınlar." diye konuştu.